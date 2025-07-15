Irak Uyruklu Adam Apartman Merdivenlerinde Ölü Bulundu

Irak Uyruklu Adam Apartman Merdivenlerinde Ölü Bulundu
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Eskişehir'de Irak uyruklu Sarmas Haydar Fadhıl Al Bassam, oturduğu apartmanın merdivenlerinde ölü olarak bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

ESKİŞEHİR'de, Irak uyruklu Sarmas Haydar Fadhıl Al Bassam (41), oturduğu apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu.

Olay, Güllük Mahallesi Kırımlılar Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Irak uyruklu Sarmas Haydar Fadhıl Al Bassam, komşuları tarafından apartman merdivenlerde hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bassam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekipleri tarafından ölümü şüpheli görülen Bassam'ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Bassam'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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