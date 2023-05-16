Irak, Uluslararası Şirketleri Ülkedeki 13 Petrol ve Doğal Gaz Sahasını Geliştirmeye Davet Etti

BAĞDAT, 16 Mayıs (Xinhua) -- Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani uluslararası enerji şirketlerini ülkenin 13 petrol ve doğal gaz sahası ile arama bloğunu geliştirmeye davet etti.

BAĞDAT, 16 Mayıs (Xinhua) -- Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani uluslararası enerji şirketlerini ülkenin 13 petrol ve doğal gaz sahası ile arama bloğunu geliştirmeye davet etti.

Petrol Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Abdulgani, söz konusu 13 tesisin Basra, Maysan, Wasit, Bağdat, Salahudin ve Ninova vilayetlerinde bulunduğunu söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Asım Cihad da, projelerle ilgilenen uluslararası şirketlerin taleplerini en geç 15 Haziran 2023 tarihine kadar iletebileceklerini söyledi.

Irak, petrol ve gaz sektörünü 2009 yılında yabancı yatırıma açtı.

Cuma günü Abdulgani, ülkenin petrol rezervlerinin 10 milyar varil ve doğal gaz rezervlerinin 8 trilyon fit küp arttığını söyledi.

Yeni verilerle, Irak'ın kanıtlanmış ham petrol rezervleri yaklaşık 155 milyar varile ve doğal gazı ise yaklaşık 140 trilyon fit küpe çıkmış oldu.

Söz konusu veriler, Irak'ın da üyesi olduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından henüz resmi olarak kabul edilmiş değil.

Irak ekonomisi büyük ölçüde ülkenin gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan ham petrol ihracatına dayanıyor.