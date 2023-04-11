Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı, MİT Başkan Yardımcısı'yla görüştü

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkan Yardımcısı Mutlu Toka ile Bağdat'ta bir araya geldi.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkan Yardımcısı Mutlu Toka ile Bağdat'ta bir araya geldi.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede bölgedeki güvenlik gelişmeleri ve iki ülkeyi ilgilendiren konular değerlendirildi.

Irak ve Türkiye arasındaki sınır güvenliği konusunda yol haritasının ele alındığı Araci ve Toka görüşmesinde, Toka'nın Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Türkiye ziyaretinin önemli ve olumlu olduğunu ifade ettiği aktarıldı.??????