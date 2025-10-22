Haberler

Irak Ulaştırma Bakanı'ndan Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi'ne Övgü

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybis es-Sadavi, Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi'nde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, projenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceğini vurguladı.

Sadavi, Türkiye ve Irak'ın ortak projesi olan Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Dost ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kalkınma Yolu Projesi'nde büyük rolü var." diyen Sadavi, "Irak ve Türkiye çok iyi bir coğrafi konuma sahip ve Türkiye, Avrupa'ya giriş kapısıdır. Irak da Körfez'e açılan kapıdır." ifadelerini kullandı.

Irak ve Türkiye arasında Kalkınma Yolu Projesi'nde entegre bir çalışma ve işbirliğinin bulunduğunu dile getiren Sadavi, söz konusu projenin Irak ve Türkiye'yi doğu ve batıyı birbirine bağlayan köprü ülkeler haline getireceğini söyledi.

Kalkınma Yolu'nun sadece taşımacılık projesi olmayacağını vurgulayan Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalkınma Yolu, tam entegre bir ekonomik projedir ki tarım, sanayi, ticaret, petrol, enerji, iletişim, ulaştırma ve diğer lojistik hizmet alanlarını kapsayacak. Kalkınma Yolu boyunca Fav'dan (liman) Türkiye'ye kadar sanayi bölgeleri ve farklı yatırım projeleri de olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi'ndeki rolü önemli ve faaldir."

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
