Irak Türkmenlerinin yardımları Silopi'den depremzedeler için yola çıktı

ŞIRNAK - Irak Türkmenlerinin yardımları Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yaptı.

Irak Türkmen Cephesinden Türkiye'deki depremzedeler için hazırlanan 2 yardım tırı Şırnak'ın Silopi ilçesinden depremzedeler için yola çıktı. Erbil kentindeki Türkmenlerin depremzedeler için hazırladığı 2 kamyonet yüklü yiyecek-içecek ve battaniyeler İbrahim Halil Sınır Kapısı üzerinden Habur Sınır Kapısına getirildi. Irak Türkmen Bakanı Aydın Maruf, beraberindeki yardım malzemelerini Silopi Kapalı Spor Salonuna getirdi. Silopi Kaymakamı Cihat Koç ile görüşen Bakan Maruf, beraberinde getirilen 2 kamyonet yüklü yardımları teslim etti. Türkmen Bakanı Aydın Maruf, Türkiye'ye başsağlığında bulundu. Maruf, "Türkiye güçlü bir devlettir bunun üstesinden gelir. Türkiye'nin acısı bizim acımızdır. Silopi'de gerçekten güzel bir dayanışma ve destek kampanyası var. Erbil'deki Türkmenler adına buraya bir yardım getirdik. Depremde hayatını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet diliyorum mekanları cennet olsun, yaralılara acil şifalar diliyorum" diye konuştu

"Irak'taki Türk, Kürt ve Arap kardeşlerimize teşekkür ediyoruz"

Silopi Kaymakamı Cahit Koç ise, "Ülkemiz çok ciddi bir afetle karşı karşıya. Dünyanın her tarafından ülkemize yardımlar geliyor. Dosttan gelen yardımın anlamı daha bir fazla. Irak Türkmenleri adına bakanımız yardım malzemeleriyle birlikte ülkemize giriş yaptılar. Yardım malzemelerini teslim aldık, afet bölgesine ivedi bir şekilde ulaştıracağız. Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu badireyle hep birlikte kardeşlik gülümüzü pekiştirerek atlatmış olacağız. Bakanımız nezdinden Iraklı Türkmenlere teşekkür ediyorum. Bütün Iraklılara, Türk, Kürt, Arap kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.