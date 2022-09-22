Irak Türkmeni Abdullah: "Evden Çıkmamız İsteniyor Ama Para Lazım. İki Gün Oldu Uyumadan Çalışıyorum. Hurdamı Sattım, Parasını Daha Vermedi"

Irak Türkmeni olduğunu belirten ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Abdullah isimli göçmen, “Millet bizi sıkıştırıyor, kiralık ev vermiyorlar. Kötü evlerde oturuyoruz, kokuyor. Evden çıkmamız isteniyor ama elimizden para çıkmıyor, para lazım. Bazen cebimizde hiç 10 kuruş olmuyor. Dün geceden beri şu ana kadar çalışıyorum. İki gün oldu çalışıyorum, yatmadım. Hurdamı sattım, parasını daha vermedi” diye konuştu.

CEYLAN SAĞLAM

Irak Türkmeni olduğunu belirten ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Abdullah isimli göçmen, "Millet bizi sıkıştırıyor, kiralık ev vermiyorlar. Kötü evlerde oturuyoruz, kokuyor. Evden çıkmamız isteniyor ama elimizden para çıkmıyor, para lazım. Bazen cebimizde hiç 10 kuruş olmuyor. Dün geceden beri şu ana kadar çalışıyorum. İki gün oldu çalışıyorum, yatmadım. Hurdamı sattım, parasını daha vermedi" diye konuştu.

Irak Türkmeni olduğunu belirten ve Ankara'da kağıt toplayıcılığı ile hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Abdullah isimli göçmen de hayat pahalılığından yakındı. Iraklı Abdullah, ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"Evin kirası 500 lira; zor geçiniyoruz. Burada her şey pahalı oldu. Millet bizi sıkıştırıyor, kiralık ev vermiyorlar. Kötü evlerde oturuyoruz, kokuyor. Evden çıkmamız isteniyor ama elimizden para çıkmıyor. Para lazım. Türkiye'de iş zor olmuş…. Çok pahalıdır. Elektirik, su… Bazen cebimizde hiç 10 kuruş olmuyor. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Ev sahibi bize arada sırada 'çıkın artık, memleketinize gidin, burada ne işiniz var' gibi şeyler söylüyorlar. Bazen hurda topluyoruz, bize diyorlar 'burası yerimiz bizim, toplamayın buradan. Başka yerden toplayın'. Başka yere gidiyoruz, topluyoruz gene kovuyorlar. Sıkıntıda yaşıyoruz. Burada biz çok üzülüyoruz. Canımız çıkıyor hatta bir kuruş kazanınca. Dün geceden beri şu ana kadar çalışıyorum. İki gün oldu çalışıyorum, yatmadım. Hurdamı sattım, parasını daha vermedi, 'sonra veririm' dedi."