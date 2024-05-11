Irak Türkmen Cephesi'ne PKK saldırı uyarısı

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Irak istihbarat biriminden kendilerine terör örgütü PKK'nın Türkmen yetkililere ve Irak Türkmen Cephesi binalarına saldırı düzenleyebileceği uyarısı geldiğini söyledi.

Turan, terör örgütü PKK'nın Türkmen yetkililer ile teşkilatlarına saldırmayı planladığı konusunda Irak istihbarat biriminden verilen bilgiler hakkında, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bu uyarıların daha önce de yapıldığını söyleyen Turan, yaklaşık bir yıl önce Irak Türkmen Cephesi Eski Güvenlik Daire Başkanı Ahmet Tahir ve 31 Mart tarihinde de Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş'un, terör saldırısında öldürüldüğünü hatırlattı.

Turan, Irak nezdinde PKK'nın yasaklı örgüt olduğunu, hükümetin bununla yetinmemesi gerektiğini ve PKK'yı terör örgütü ilan etmesini istediklerini aktardı.

PKK'nın varlık gösterdiği Süleymaniye, Kerkük ve Kifri ilçesinde Irak Türkmen Cephesi'nin büro ve teşkilatları olduğunu hatırlatan Turan, hükümetin buralardaki örgütün varlığına, bürolarına ve çalışmalarına son vermesini istedi.

Turan, terör örgütü PKK'nın Süleymaniye, Kerkük ve Süleymaniye kentine bağlı Kifri ilçesinde sivil toplum örgütleri adı altında çalışmalar yürütmelerinin ve bu vesileyle bu yerlerde varlık göstermelerinin endişe verici olduğuna dikkati çekti.

Terör örgütü PKK'nın varlık gösterdiği yerlerdeki gençleri kandırdığını ve örgüte almaya başladığını anlatan Turan, bunun Iraklı gençler için bir tehdit olmaya başladığını dile getirdi.