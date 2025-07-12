Irak Türkmen Cephesi'nden PKK'nın Silah Bırakma Taahhüdüne Destek

Irak Türkmen Cephesi (ITC), terör örgütü PKK'nın silah bırakma yönündeki taahhüdünü yerine getirme kararlılığını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Irak Türkmen Cephesi, terör örgütü PKK'dan bir grubun dün silahlarını imha etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma yönündeki taahhüdünün yerine getirilmesi kararlılığının memnuniyetle karşılandığına dikkat çekilen açıklamada, "Yaklaşık yarım asırdır bölgemizin istikrarını ve güvenliğini tehdit eden bu yapının silahsızlanması, sadece Türkiye için değil, tüm bölge halkları adına önemli ve tarihi bir adımdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu gelişmenin, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun ötesinde, bölgenin tamamının terör unsurlarından arındırılmasına yönelik yeni bir dönemin başlangıcı olacağı belirtildi.

Silahsızlanma ve terörün sona ermesinin, yalnızca güvenlik politikaları açısından değil; aynı zamanda bölge halklarının refahı, toplumsal barışı ve ekonomik kalkınması açısından da büyük bir öneme sahip olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, bu adımın, halklar arası güvenin yeniden inşasına, ortak yaşam iradesinin güçlenmesine ve devletlerarası ilişkilerin normalleşmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak-Türkiye ilişkilerine olumlu yansıyacak olan bu gelişme, aynı zamanda bölgesel entegrasyonu hedefleyen ve milyonlarca insanın geleceğini doğrudan etkileyecek olan 'Kalkınma Yolu' projesinin de güvenli, istikrarlı ve başarılı bir şekilde ilerlemesine zemin hazırlayacaktır. Irak Türkmen Cephesi olarak, her türlü terör ve şiddet hareketinin karşısında durmaya; bölgemizde barış, adalet ve kalkınmayı savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."