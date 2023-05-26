Irak Türkmen Cephesi'nden Kılıçdaroğlu'na Destek: "Müsterih Olsun Bizim Hemşerilerimiz, Arkadaşlarımız.

Irak Türkmen Cephesi'nin Kurucu Üyesi Yaşar İmamoğlu, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı. İmamoğlu, “Müsterih olsun bizim hemşerilerimiz, arkadaşlarımız. Bu iktidar gerçekleştiği zaman elbette ki bizlerin hakları, anayasal haklarımız, bize verilen dış Türkler hakları, bunlar korunacaktır" dedi. İmamoğlu, ayrıca, Irak’ta, Suriye’de barış sağlanırsa, bölgeye istikrar geleceğini ve o zaman da Türkiye'ye göçün büyük ölçüde önleneceğini söyledi.

Haber : ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Irak Türkmen Cephesi'nin kurucu üyesi Yaşar İmamoğlu, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. İmamoğlu, "Müsterih olsun bizim hemşerilerimiz, arkadaşlarımız. Bu iktidar gerçekleştiği zaman elbette ki bizlerin hakları, anayasal haklarımız, bize verilen dış Türkler hakları, bunlar korunacaktır" dedi. İmamoğlu, ayrıca, Irak'ta, Suriye'de barış sağlanırsa, bölgeye istikrar geleceğini ve o zaman da Türkiye'ye göçün büyük ölçüde önleneceğini söyledi.

Aynı zamanda Irak Milli Türkmen Partisi ve Türkemeneli Vakfı'nın kurucularından olan Irak Türkmen Cephesi kurucu üyesi Yaşar İmamoğlu, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için kararlarını bugün ANKA Haber Ajansı aracılığıyla açıkladı. Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"TÜRKMEN DAVASI ANLAYIŞLARINDAN DOLAYI ÜMİTLİYİZ: Türkmen davasının bir emektarıyım. Hayatımı Türkmen davası uğrunda feda yaptım. Çalışmalarımda da sürekli Türkmenlerin Irak'ta iyi yaşamaları için, insanca yaşamaları için mücadelemizi verdik. Bugün Türkiye'de yaşamaktayım. Türkiye de seçim sathına girdiği için buradaki bize düşen görev, ana vatanda hakkımızı, doğru gördüğümüz şeyleri beyan etmektir. Bu durumda da Türkiye bugünlerde seçim sathına girdiği için ve bilhassa da 6'lı ittifakla beraber girdikleri için Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında, 13'üncü cumhurbaşkanlığı adaylığında biz ümitliyiz. Çok ümitliyiz. Çünkü kendisinde devlet şahsiyetini görüyoruz. Devletin anlayışını anlayan, Atatürk'ün ilkelerine bağlı olan, Atatürk'ün partisini temsil ettiği için daha ümitliyiz. Yanındaki arkadaşlarıyla bu işte beraberce hareket ettikleri için bilhassa Meral Akşener hanımefendi ve Ahmet Davutoğlu beyefendi, eski başbakan olarak ve Süleyman Demirel'den sonra Irak Türklerini, Kerkük'ü ziyaret eden tek yetkili olarak Türkmen davasını anlayışlarından dolayı biz bu konuda ümitliyiz.

İKTİDARA GELİNCE ANAYASAL HAKLARIMIZ KORUNACAK: Ümidimiz de şudur. İnşallah iktidara geldikleri zaman Türkmenlere tanınan anayasal hakları ve Atatürk'ün bize tanıdığı hakları inşallah daha fazlasını bizlere gösterecekler. Tabii ki bizim buradaki isteklerimiz şudur. Son günlerde yanlış bir algı yaratıldı. Bizim Irak Türkmenleri arasında ve Suriye Türkmenleri arasında, sanki oradan gelen arkadaşlarımızı, bu sığınmacı Araplarla beraber aynı gösterildiler. Halbuki öyle bir şey yoktur. Geçen gün Sayın Kılıçdaroğlu, konuşmalarında da o konunun teminatını verdi. Zaten bu anayasal bir haktır. Bize tanınmıştır. Biz Osmanlı'nın bakiyesi olarak ve mütarekede kalan Türkmenler olarak, Irak Türkleri ve Suriye Türkleri, onun için Türkiye kanunlarına da göre bize anayasal bir hak tanınmıştı. Nitekim ben senelerce Irak Türklerinin derneğinde yöneticilik yaptım, genel başkan yardımcılığı ve genel sekreterlik görevinde bulundum. 1980'lerden beri biz Irak'tan gelen arkadaşlarımıza, oradan gelen hemşerilerimize Türk asıllı belgesi vererek, bu arkadaşlarımızın Türkiye'de rahatça yaşamalarına da her zaman Türkiye Devleti imkan sağlamıştır.

ORTA DOĞU'DA BARIŞ SAĞLANIRSA BÖLGEYE İSTİKRAR GELİR: Onun için bu yanlış algıları bizim bertaraf etmemiz için bugün bu konuşmayı zaruret gördüm. Milletimize, halkımıza bu gerçeği tanıtmak için. Müsterih olsun bizim hemşerilerimiz, arkadaşlarımız. Bu iktidar gerçekleştiği zaman, elbette ki bizlerin hakları, anayasal haklarımız, bize verilen dış Türkler hakları, bunlar korunacaktır. Belki daha fazlası olacak ve biz de daha fazlasını istiyoruz. Elbette ki biz Irak Türkleri olarak bu görevi de üstlenebiliriz. Irak'taki durum iyi olduğu takdirde, sağlıklı, barış içinde yaşandığı takdirde Irak'la Türkiye arasında bir barış, kardeşlik köprüsünü teşkil ederiz. Irak'ı bilhassa Sayın Başkan'ın konuşmalarını dinledikten sonra, projelerini dinledikten sonra iki projesi bizi çok ilgilendiriyor, dış Türkleri ilgilendiriyor. Birisi Orta Doğu'da, İran'da, Irak'ta ve Suriye'deki barışın sağlanması ve bir masada toplanmaları. Eğer bu sağlanırsa, Irak'taki, Suriye'deki barış sağlanırsa bu bölgeye istikrar gelecektir. İstikrar gelmek demek, bizim oradaki hemşerilerimizin buraya göç etmesini ve buraya gelmesini de önleyecek ve bir engel olacaktır. Irak'ta istikrar olduğu takdirde ekonomi gelişir ve ekonomiyi de Türkiye'yle beraber güzel bir ekonomi köprüsü devam eder. İnşallah biz de bu konularda mümkün mertebe yardımcı olacağız."