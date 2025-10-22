Irak Türkmen Cephesi, Erbil Adaylarını Tanıttı

Irak Türkmen Cephesi (ITC), 11 Kasım'da yapılacak olan Irak parlamento seçimleri için Erbil adaylarını tanıtarak çok sayıda seçmenin katılımıyla seçim kampanyasını başlattı.

Türkmen Cephesi, ITC Siyasi Büro Üyesi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, ITC Erbil Şubesi Başkanı Emir İzzet ve parti yetkililerinin katıldığı bir törenle adaylarını tanıttı.

Törene katılan Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parlamento seçimlerinin Türkmenler için önemli olduğunu belirterek, "Bugün Irak parlamento seçimleri için adaylarımızı açıklıyoruz. Bölge halkının haklarını güvence altına alabilmek için Türkmenler başta olmak üzere Erbil halkını adaylarımıza oy vermeye çağırıyoruz." dedi.

Parlamento seçimlerine Erbil'den 5 adayla katılacaklarını aktaran Maruf, halka sandık başına gitmeleri konusunda da çağrıda bulundu.

Son seçimde Kerkük ve Musul seçim bölgelerinde toplam 5 sandalye kazanan ITC, yapılacak parlamento seçimlerine Birva Ömer, Macid Abdullah, İbtisam Asad, Abdulbari Ümid, Vefa Lütfi'yi Erbil'den adayı olarak açıkladı.

Irak Parlamentosu'ndaki 329 sandalye için 18 ilde 146 koalisyon, parti ve bağımsız kişiden oluşan toplam 7 bin 768 adayın yarıştığı parlamento seçimleri 11 Kasım'da yapılacak.