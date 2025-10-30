Haberler

Irak Ticaret Bakanı Selman: "Türk yatırım şirketlerini kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman, Irak'ta başta Kalkınma Yolu olmak üzere büyük projelerde rol almak isteyen Türk yatırım şirketlerini kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman, Irak'ta başta Kalkınma Yolu olmak üzere büyük projelerde rol almak isteyen Türk yatırım şirketlerini kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Selman, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı "Türkiye- Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkeler arasında derin tarihi ilişkilerin olduğunu ifade ederek, törenin ekonomi ve ticaret alanında yeni dayanışma ve işbirliği için iki ülkenin iradesini yansıttığını söyledi.

"İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gerçek işbirliği ve dayanışmaya dayalı olması gerektiğine inanıyoruz." diyen Selman, " Irak, açık pazar politikasına doğru köklü bir ekonomik değişim süreci yaşıyor. Bu da aramızda işbirliği ve Türkiye'nin Irak'ta yatırım yapmasını gerektiriyor." şeklinde konuştu.

Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl gerçekleştirdiği Irak ziyareti sırasında Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari komisyonun kurulması için ikili mutabakat zaptlarının imzalandığını anımsatarak, bunun tüm maddelerinin uygulandığını dile getirdi.

Söz konusu komisyonun ikinci aşama mutabakat zaptlarının imzalanması için de hazırlıklarını tamamlandığını aktaran Selman, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye Uluslararası Bağdat Fuarı'na aktif katılımı ve rolünden dolayı teşekkür ederiz. Irak da Türkiye'de birçok fuara katıldı. Bu da iki tarafın işbirliği ve ekonomik olarak karşılıklı açılım politikasında kararlı olduğunu gösteriyor. Irak'ta başta Kalkınma Yolu olmak üzere büyük projelerde rol almak isteyen Türk yatırım şirketlerini kazanmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Yuvadan uçuyor! İşte Szymanski'yi radara alan takım

Yuvadan uçuyor! İşte Szymanski'yi radara alan takım
Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam

Polise diklenip devamında dövmeye çalışan şahsın sonu
Galatasaray'dan devre arası bomba hamle! Dünya devinin yıldızı geliyor

Galatasaray'dan devre arası bombası! Dünya devinin yıldızı geliyor
Esenyurt'ta akraba aileler arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Akraba ailelerin evlilik tartışması kanlı bitti
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
AB tescilli üründe hasat sürüyor, gramı 600 TL'ye dayandı

Dünyanın en pahalısı! Hasat başladı, gramı 600 lira
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.