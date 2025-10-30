Irak Ticaret Bakanı Selman: "Türk yatırım şirketlerini kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman, Irak'ta başta Kalkınma Yolu olmak üzere büyük projelerde rol almak isteyen Türk yatırım şirketlerini kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Selman, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı "Türkiye- Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkeler arasında derin tarihi ilişkilerin olduğunu ifade ederek, törenin ekonomi ve ticaret alanında yeni dayanışma ve işbirliği için iki ülkenin iradesini yansıttığını söyledi.

"İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gerçek işbirliği ve dayanışmaya dayalı olması gerektiğine inanıyoruz." diyen Selman, " Irak, açık pazar politikasına doğru köklü bir ekonomik değişim süreci yaşıyor. Bu da aramızda işbirliği ve Türkiye'nin Irak'ta yatırım yapmasını gerektiriyor." şeklinde konuştu.

Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl gerçekleştirdiği Irak ziyareti sırasında Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari komisyonun kurulması için ikili mutabakat zaptlarının imzalandığını anımsatarak, bunun tüm maddelerinin uygulandığını dile getirdi.

Söz konusu komisyonun ikinci aşama mutabakat zaptlarının imzalanması için de hazırlıklarını tamamlandığını aktaran Selman, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye Uluslararası Bağdat Fuarı'na aktif katılımı ve rolünden dolayı teşekkür ederiz. Irak da Türkiye'de birçok fuara katıldı. Bu da iki tarafın işbirliği ve ekonomik olarak karşılıklı açılım politikasında kararlı olduğunu gösteriyor. Irak'ta başta Kalkınma Yolu olmak üzere büyük projelerde rol almak isteyen Türk yatırım şirketlerini kazanmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."