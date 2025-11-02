Haberler

Irak'tan Sudan'a Sert Kınama: El Faşir'deki Saldırılar Endişe Verici

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın El Faşir kentinde sivillere yönelik ölümcül saldırıları kınadı ve diyalog ile barışçıl çözümler çağrısında bulundu. Hızlı Destek Kuvvetleri, kentteki silahlı kuvvetler karargahını ele geçirirken, insan kayıplarının 2000'in üzerine çıktığı bildirildi.

BAĞDAT, 2 Kasım (Xinhua) -- Irak Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'de son günlerde sivillere yönelik ölümcül saldırıları şiddetle kınadı.

Bakanlık cumartesi günü yaptığı açıklamada, Sudan'ı istikrarsızlaştırmaya veya egemenliğini ihlal etmeye yönelik her türlü girişimi reddederek ülkenin coğrafi veya siyasi bölünmesine karşı uyarıda bulundu.

Bakanlık ayrıca, "sorunların çözümünde diyalog yolunun benimsenmesi, şiddetten vazgeçilmesi ve barışçıl yola başvurulması" yönündeki görüşlere tam destek verdiklerini vurguladı.

Sudan'daki paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri pazar günü kuşatma altındaki El Faşir kentinde Sudan Silahlı Kuvvetleri karargahını ele geçirdiğini açıkladı. Bu olay, iki buçuk yıldır süren iç savaşta ve insani krizin daha da kötüye gitmesi endişesini artıran süreçte önemli bir dönüm noktası oldu.

Sudanlı yetkililer çarşamba günü, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin şehri ele geçirmesinden bu yana 2.000'den fazla sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı

Herkes o anı konuşuyor! Maç sonuna damga vuran hareket
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.