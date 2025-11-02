Irak'tan Sudan'a Sert Kınama: El Faşir'deki Saldırılar Endişe Verici

BAĞDAT, 2 Kasım (Xinhua) -- Irak Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'de son günlerde sivillere yönelik ölümcül saldırıları şiddetle kınadı.

Bakanlık cumartesi günü yaptığı açıklamada, Sudan'ı istikrarsızlaştırmaya veya egemenliğini ihlal etmeye yönelik her türlü girişimi reddederek ülkenin coğrafi veya siyasi bölünmesine karşı uyarıda bulundu.

Bakanlık ayrıca, "sorunların çözümünde diyalog yolunun benimsenmesi, şiddetten vazgeçilmesi ve barışçıl yola başvurulması" yönündeki görüşlere tam destek verdiklerini vurguladı.

Sudan'daki paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri pazar günü kuşatma altındaki El Faşir kentinde Sudan Silahlı Kuvvetleri karargahını ele geçirdiğini açıkladı. Bu olay, iki buçuk yıldır süren iç savaşta ve insani krizin daha da kötüye gitmesi endişesini artıran süreçte önemli bir dönüm noktası oldu.

Sudanlı yetkililer çarşamba günü, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin şehri ele geçirmesinden bu yana 2.000'den fazla sivilin öldürüldüğünü açıkladı.