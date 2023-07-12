Irak'tan kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu. Mehmetçiğin operasyonları sonucunda terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel