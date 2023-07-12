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Irak'tan kaçan 1 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'da Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Baknalığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'da Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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