Irak'tan kaçan 1 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'da Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
MİLLİ Savunma Baknalığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'da Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel