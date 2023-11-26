Irak'tan Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme yardımı

Irak Kızılayından, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye 20 tonluk ilaç ve tıbbi malzeme yardımı gönderildi.

Başkent Bağdat'taki Irak Kızılayı merkez binasında toplanan yardımlar, tırlarla havaalanına sevk edildi.

Irak Kızılayı Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Ali Mecid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkına gıda ve diğer insani yardımları sürdürdüklerini ifade ederek, "Bugün de 20 tondan fazla ilaç ve tıbbi malzeme yardımı gönderdik. Yakın zamanda yüzlerce ton ilaç, tıbbi malzeme ve gıda desteği de yapılacak." dedi.

Söz konusu yardımların Filistin Kızılayına ulaştırılmak üzere Mısır Kızılayına verileceğini kaydeden Mecid, oradan da Gazzelilere gönderileceğini söyledi.