Irak'tan düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Türkiye'ye taziye mesajı

Irak, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yayımlanan taziye mesajında, Türk askeri uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için Türk hükümetine ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Mesajda, şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet temennisinde bulunuldu.