IRAK'TAKİ YANGIN FACİASINDA YARALANARAK TÜRKİYE'YE SEVK EDİLEN 20 KİŞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Derya Bayırlı Turan, "2 hastamızı ne yazık ki ilk 24 saat içinde kaybettik. 18 hastamızın 11'ini yoğun bakım ünitesinde, 7'sini serviste takip ediyoruz. Hastalarımızın yarısından fazlasında yüzde 40 ve üzeri yanık bulunuyor, 6 hastamız solunum cihazına bağlı. Bu hastaların tedavi süreçleri oldukça uzun sürecek gibi görünüyor çünkü; yanık tedavisi multidisipliner yaklaşımla beraber gerçekten çok yoğun bir mesai gerektiren bir hasta grubu." dedi. Refakatçi Yousif Namrood İfrim Hassoo, "Kardeşim düğündeydi, ona birşey olmadı ama eşi ve kızı vefat etti. Çok büyük bir felaketti. Hayatını kaybedenler var, yaralılar var bir de hala kayıp olanlar var. Irak Devleti'nden ricamız, kaybolanların ailelerine destekte bulunulması." ifadelerini kullandı.

Irak'ın Musul kentinde 26 Eylül'de düğün salonunda havai fişek nedeniyle çıkan ve 114 kişinin ölümüne sebep olan yangın sırasında yaralanan 82 kişiden 20'si tedavi için Türkiye'ye getirildi. Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastaneye sevk edilen 20 kazazede tedavi altına alındı. Hastanede, şu anda 3'ü çocuk 18 hastanın tedavisine devam edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Irak Sağlık Bakanlığı Tıbbi Tahliye Bölüm Başkanı Dr. Ahmed Adnan yaralıların durumu ve Türkiye'ye sevk süreçleriyle ilgili bilgi verdi.

"SEVK EDİLEN HASTALARIN ÇOĞU KRİTİK VAKALAR"

Dr.Ahmed Adnan, "Yangın olayı ortaya çıktığından itibaren Başbakanımız hastaların yurtdışında da tedavi olabilmesi adına gerekli herşeyin yapılması talimatını verdi. Bu talimatla yanıkları bulunan hastaları yurtdışına sevk etmek için bir plan oluşturuldu. Sağlık Bakanlığı ve Gaziosmanpaşa'da hastanenin işbirliğiyle bir operasyon odası oluşturuldu. İstanbul'da konsolosluğumuzun da işbirliğiyle hastaların İstanbul Havalimanı'na nakli için kolaylıklar sağlandı. Bu sevkin temel amacı hastaların sınıflandırılarak tedavi planlarının oluşturulmasıydı. 20 hasta kabul edildi, Irak Sağlık Bakanlığı ve hastane arasında çok iyi bir koordinasyon sağlandı. Buraya gelen hastaların çoğu komplike vakalardı. Hastane triyaj hastanesi olarak tercih edildi. Komşumuz olduğu ve iki ülke arasında kolay şekilde koordinasyon sağlanabildiği ve Irak Sağlık Bakanlığı ile anlaşması bulunan Türkiye'deki hastanelerin deneyimleri sebebiyle Türkiye'yi tercih ettik. Umarız en yakın zamanda taburcu olurlar. Sevk edilen hastaların çoğu kritik vakalar, fakat sevk sonrası bu hastaların yüzde 50'sinden fazlası stabil hale gelmiş sayılabilir." dedi.

"HASTALARIN YARISINDAN FAZLASINDA YÜZDE 40 VE ÜZERİ YANIK BULUNUYOR"

Irak'tan 20 hastanın hastanede kabul edildiğini belirten hastane Başhekimi Doç. Dr. Derya Bayırlı Turan, "2 hastamızı ne yazık ki ilk 24 saat içerisinde kaybetmiş bulunuyoruz. Şu an hastanemizde yatarak tedavi ettiğimiz 18 hastamız bulunuyor. Bunlardan 11 hastamızı yoğun bakım ünitesinde takip ediyoruz, 7 hastamızı ise serviste izlemekteyiz. Hastalarımızın ne yazık ki yarısından fazlası yüzde 40 ve üzeri yanık bulunan hastalar ve hastalarımızın halen 6'sını yoğun bakım ünitemizde solunum cihazına bağlı olarak izliyoruz. Bu hastaların tedavi süreçleri oldukça uzun sürecek gibi görünüyor çünkü yanık tedavisi multidisipliner yaklaşımla beraber gerçekten çok yoğun bir mesai gerektiren hasta grubu. Bu hastaların tedavisi noktasında tüm ekip arkadaşlarımızla beraber yoğun bakım uzmanlarımız, plastik cerrahi uzmanlarımız, mikro cerrahi ve el cerrahisi uzmanlarımız ve yanık ünitesinde çalışmış olan genel cerrahi uzmanlarımızla beraber takip ve tedavilerinin eksiksiz yere getirmeye gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

"KARDEŞİMİN EŞİ VE KIZI VEFAT ETTİ"

Erkek kardeşinin eşini ve kızını yangın felaketinde kaybettiğini ve yeğenine refakat ettiğini belirten Yousif Namrood İfrim Hassoo,"Anormal birşeydi. Çok büyük bir felaketti. Hayatını kaybedenler var, yaralılar var bir de hala kayıp olanlar var. Irak Devleti'nden ricamız, kaybolanların ailelerine destekte bulunulması. Kardeşim düğündeydi, ona birşey olmadı ama eşi ve kızı vefat etti. Yeğenimin durumu ise iyi, daha da iyi olacak umarım zamanla." dedi.

"FACİANIN ŞOKUNU HALA ATLATAMADIK"

Hasta refakatçisi Linda Dawoud Habib ise, "Çok büyük bir facia, yakınlarımızı akrabalarımızı kaybettik, bizi çok üzdü. Refakat ettiğim hastanın yakınları hala kayıp. Yani ne yaralı, ne ölü, hala bulunamamışlardı. Bu büyük facianın şokunu hala atlatamadık." dedi.