Irak'taki Büyük Faw Limanı İçin Dev Proje

BASRA, 13 Mart (Xinhua) -- Çin'e ait "Tongxu" tarama gemisinin personeli, Irak'ın güneyindeki Büyük Faw Limanı'nın giriş kanalında yoğun bir şekilde faaliyet gösteriyor.

17 milyar ABD doları değerindeki "Kalkınma Yolu" projesi, Irak'ın güney kıyısındaki önemli bir ticaret limanı olan Büyük Faw Limanı'nı demiryolu ve karayolu ağıyla Türkiye sınırına bağlamayı hedefliyor. Yapımına 2023 yılında başlanan proje, Irak'ın Avrupa ve Ortadoğu'yu birbirine bağlayan yeni bir ticaret merkezi olma stratejisinin kilit unsurlarından birini oluşturuyor.