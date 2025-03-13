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Irak'taki Büyük Faw Limanı İçin Dev Proje

Irak'taki Büyük Faw Limanı İçin Dev Proje
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Çin'e ait 'Tongxu' tarama gemisi, Irak'ın Büyük Faw Limanı'nda yoğun faaliyet gösterirken, 17 milyar dolar değerindeki 'Kalkınma Yolu' projesi, bu limanı demiryolu ve karayolu ile Türkiye'ye bağlamayı hedefliyor.

BASRA, 13 Mart (Xinhua) -- Çin'e ait "Tongxu" tarama gemisinin personeli, Irak'ın güneyindeki Büyük Faw Limanı'nın giriş kanalında yoğun bir şekilde faaliyet gösteriyor.

17 milyar ABD doları değerindeki "Kalkınma Yolu" projesi, Irak'ın güney kıyısındaki önemli bir ticaret limanı olan Büyük Faw Limanı'nı demiryolu ve karayolu ağıyla Türkiye sınırına bağlamayı hedefliyor. Yapımına 2023 yılında başlanan proje, Irak'ın Avrupa ve Ortadoğu'yu birbirine bağlayan yeni bir ticaret merkezi olma stratejisinin kilit unsurlarından birini oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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