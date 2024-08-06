Irak'taki ABD Üssüne Roket Saldırısı: Yaralılar Var

(ANKARA) – Irak'ta El-Enbar bölgesindeki Ayn El-Esad Havaüssü'ne roket saldırısı düzenlendi. ABD medyasının güvenlik yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre, patlamalar sonucunda ABD personelinden yaralananlar oldu. ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Beyaz Saray ulusal güvenlik ekibiyle Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere bir araya geldiği aktarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli CNN'in haberine gör,e ABD'li güvenlik kaynakları, Irak'ta Amerikan askerlerinin bulunduğu Ayn El-Esad Havaüssü yakınlarında bu gece patlamalar meydana geldiğini doğruladı. ABD'li güvenlik yetkilileri, "birkaç ABD personelinin" yaralandığını da teyit etti.

Daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Sabereen News, İran destekli milis güçlerin Ayn el-Esad saldırısının arkasında olduğunu, İran destekli milislerin ABD üssüne roketli saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Saldırı, İran'dan misilleme beklenirken gerçekleşti

İsrail medyasına göre, ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, Beyaz Saray'daki Kriz Odası'ında yönetimin ulusal güvenlik ekibiyle, saldırıya ilişkin güncel bilgileri almak için bir araya geldi.

Saldırı, geçen hafta Tahran'da Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından, İran'ın İsrail'e karşı bir misilleme yapmasının beklendiği bir dönemde gerçekleşti. Lübnan'ın İran destekli Şii milis grubu Hizbullah da, Haniye'nin öldürülmesinden bir gün önce Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikast sonrası İsrail'e bir misilleme ile yanıt vereceğini açıklamıştı.

ABD Orta Doğu'ya takviye askeri güç gönderiyor

Saldırı aynı zamanda ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Orta Doğu'ya ek askeri güç olarak, taarruz grubu bir uçak gemisi, bir savaş uçağı filosu ve ek savaş gemilerinin sevk edileceğini açıklamasından birkaç gün sonra gerçekleşti.

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Sabrina Singh, İsrail'in savunmasını güçlendirmek amacıyla ABD'nin Orta Doğu'ya ek askeri kuvvet takviyesi yaptığı açıklamasını tekrar etti.

Ayn el Esad havaüssü yakınlarına yapılan roket saldırısının kimin tarafından gerçekleştirildiği henüz kesinleşmemişken geçen ay yine Ayn el-Esad'a düzenlenen bir drone saldırısının ardından ABD'li savunma yetkilileri bunun "büyük olasılıkla" İranlı milis gruplar tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti.