Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı iddiası - Haberler

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Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı iddiası

AA - Haydar Karaalp - Güncel
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Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı iddiası

Irak'ın Enbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne iki füze atıldığı iddia edildi.

Irak'ın Enbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne iki füze atıldığı iddia edildi.

Irak basınında yayımlanan haberlere göre ABD askerlerinin bulunduğu üsse iki füze atıldı.

ABD tarafından veya Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AA / Haydar Karaalp - Güncel

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