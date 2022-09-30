Irak'ta Yeşil Bölge'ye açılan yollar yarınki gösteriler öncesi beton bariyerlerle kapatılıyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yarın başlayacak gösteriler öncesi yollar ve köprüler trafiğe kapatılırken, Yeşil Bölge'ye çıkan tüm yollar da beton bariyerlerle kapatıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yarın başlayacak gösteriler öncesi yollar ve köprüler trafiğe kapatılırken, Yeşil Bölge'ye çıkan tüm yollar da beton bariyerlerle kapatıldı.

Bağdat'ta yarın 1 Ekim 2019'da patlak veren hükümet karşıtı gösterilerin 3. yıl dönümü sebebiyle gösteriler düzenlenecek. Hükümet, göstericilerin Yeşil Bölge'ye girmesini önlemek için güvenlik tedbirlerini artırıyor.

Önlemler kapsamında, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye çıkan tüm yol ve köprüler beton bariyerlerle kapatılırken, köprülerin üzerinde yüzlerce asker ve polis nöbet tutmaya başladı.

Sadr'a bağlı milislerden gövde gösterisi

Bağdat'ın doğu ve güneydoğu bölgelerinde Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı milis güçler askeri araçlara yerleştirdikleri ağır silahlarla gövde gösterisi yapmaya başladı.

Yarınki gösterilere Sadr destekçilerinin katılacağı ifade ediliyor.

Yerleşim yerlerinde silah aramaları

Öte yandan Irak güvenlik güçleri Bağdat'ın merkezi ve Yeşil Bölge'ye yakın yerleşim yerlerine de baskın düzenleyerek, silah araması yapıyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 1 Ekim 2019'da başlayıp hızlı bir şekilde güney kentlere de yayılan hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Bu gösteriler sonucu dönemin hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştı.

Gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.