Irak'ta 'yeni seçim yasa tasarısı' protesto edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, meclis tarafından hazırlanan ve mevcut seçim yasasının yerine geçecek "yasa tasarısını" protesto etti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, meclis tarafından hazırlanan ve mevcut seçim yasasının yerine geçecek "yasa tasarısını" protesto etti.

Bağdat'ta Meclis binasının bulunduğu Yeşil Bölge yakınında toplanan eylemciler, eski seçim yasası olan "kapalı liste ve tek seçim bölgesi" sistemine geri dönülmesini reddettiklerini dile getirdi.

Iraklı protestocular, eski (Mi YENİ Mİ) seçim yasasının iktidarda bulunan siyasi partilere yarayacağını, yeni siyasi hareketlerin ve bağımsızların önünü keseceğini savunuyor.

Irak Meclisi'nde, bugün düzenlenecek oturumda yeni seçim yasa tasarısının oylanması bekleniyor.

Tasarı, Meclis'teki çoğu Şii partilerin yanı sıra Sünni partiler ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) tarafından destekleniyor. Tasarıya bağımsız milletvekilleri ise karşı çıkıyor.

Siyasetten çekilen Iraklı Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr ve Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani'nin de eski seçim yasasına dönülmesine karşı çıktığı biliniyor.

Mevcut "çoklu seçim dairesi" sistemi, 10 Ekim 2021 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılmıştı.