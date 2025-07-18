Irak'ta Yangın Faciası: Can Kaybı 61'e Yükseldi

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Irak'ın Vasıt vilayetinde bulunan Kut kentinde meydana gelen yangında, can kaybı 61'e yükseldi. İçişleri Bakanlığı, yangının söndürülmesinin ardından hasar gören binaları değerlendirdi.

VASIT, 18 Temmuz (Xinhua) -- Irak'ın Vasıt vilayetinin Kut kentinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından hasar görmüş bir bina görülüyor, 17 Temmuz 2025.

İçişleri Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, feci yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 61'e yükseldiğini duyurdu. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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