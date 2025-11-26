Irak'ta Uyuşturucu Kaçakçılığına Büyük Darbe

BAĞDAT, 26 Kasım (Xinhua) -- Irak güvenlik güçleri, son 3 yılda 171'i uluslararası şebeke olmak üzere 1.201 uyuşturucu kaçakçılığı ve pazarlama şebekesini çökerterek, 14 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas el-Bahadli, salı günü düzenlediği basın toplantısında söz konusu dönemde 140 uluslararası tutuklama emri çıkarıldığını ve Irak sınırları dışında 40 güvenlik operasyonu gerçekleştirildiğini söyledi.

2003'teki ABD işgalinden bu yana süren kaos ve çatışmalar, Irak'ın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çabalarına ket vurdu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani Mayıs 2023'te yaptığı açıklamada uyuşturucu ticaretinin terör için önemli bir finansman kaynağı olmaya devam ettiğini ve uyuşturucu satışının terör gölgesinde geliştiğini söyleyerek uyuşturucuyla mücadelenin önemine dikkat çekmişti.