Irak'ta Uluslararası Demokrasi Günü Etkinliği Düzenlendi

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in görevi devralmasıyla yol arkadaşlarını idam ettirdiği tarihi salonda "Uluslararası Demokrasi Günü" etkinliği düzenlendi.

Başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan "Al-Khuld Hall"da düzenlenen etkinliğe Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin yanı sıra devlet yetkilileri, milletvekilleri ve gazeteciler katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Sudani, Irak'ın demokrasi sürecinde başarılı olduğunu ancak demokrasinin temellerini sağlamlaştırmak için önlerinde uzun bir yol olduğunu söyledi.

Sudani, 11 Kasım'da yapılması planlanan parlamento seçimlerine ilişkin, "Seçimler, demokratik sistemin temel mekanizmasıdır ve zamanında yapılacaktır. Biz de, bu seçimlerin gerçekleştirilmesi için tam destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Al-Khuld Hall Katliamı"

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin, 1979'da cumhurbaşkanlığını devralmasının ardından Al-Khuld Hall'da yaptığı konuşmada Baas Partisi içerisinde bir "komplo" olduğunu duyurmuş ve salonda isimleri açıkça anıldıktan sonra bazı Baas yöneticileri idam edilmişti. Bu olay tarihe "Al-Khuld Hall Katliamı" olarak geçmişti.