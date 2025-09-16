Haberler

Irak'ta Uluslararası Demokrasi Günü Etkinliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağdat'taki Al-Khuld Hall'da düzenlenen etkinlikte Başbakan Sudani, Irak'ın demokrasi sürecini değerlendirdi ve yaklaşan parlamenter seçimlere vurgu yaptı.

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in görevi devralmasıyla yol arkadaşlarını idam ettirdiği tarihi salonda "Uluslararası Demokrasi Günü" etkinliği düzenlendi.

Başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan "Al-Khuld Hall"da düzenlenen etkinliğe Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin yanı sıra devlet yetkilileri, milletvekilleri ve gazeteciler katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Sudani, Irak'ın demokrasi sürecinde başarılı olduğunu ancak demokrasinin temellerini sağlamlaştırmak için önlerinde uzun bir yol olduğunu söyledi.

Sudani, 11 Kasım'da yapılması planlanan parlamento seçimlerine ilişkin, "Seçimler, demokratik sistemin temel mekanizmasıdır ve zamanında yapılacaktır. Biz de, bu seçimlerin gerçekleştirilmesi için tam destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Al-Khuld Hall Katliamı"

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin, 1979'da cumhurbaşkanlığını devralmasının ardından Al-Khuld Hall'da yaptığı konuşmada Baas Partisi içerisinde bir "komplo" olduğunu duyurmuş ve salonda isimleri açıkça anıldıktan sonra bazı Baas yöneticileri idam edilmişti. Bu olay tarihe "Al-Khuld Hall Katliamı" olarak geçmişti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı! Asıl hedefi bakın neresiymiş

İki polisimizi şehit eden hainin ifadesi! Asıl hedefi bakın neresiymiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.