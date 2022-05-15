Irak'ta Türkmenler, IKBY'nin Kerkük'te petrol kuyularını ele geçirmesine tepki gösterdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak'ta Türkmenler, IKBY'nin Kerkük'te petrol kuyularını ele geçirmesine tepki gösterdi

AA - Ali Makram Ghareeb - Güncel
 - Güncelleme:
Irak'ta Türkmenler, IKBY'nin Kerkük'te petrol kuyularını ele geçirmesine tepki gösterdi

Irak Meclisi Türkmen Grubu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı silahlı güçlerin Kerkük'ün kuzeybatısındaki Bay Hasan petrol sahasında bulunan bazı kuyuları ele geçirmesini kınadı.

Irak Meclisi Türkmen Grubu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ( Ikby ) bağlı silahlı güçlerin Kerkük'ün kuzeybatısındaki Bay Hasan petrol sahasında bulunan bazı kuyuları ele geçirmesini kınadı.

Irak Meclisi Türkmen Grubu, yayımladığı yazılı açıklamada, petrol kuyularının ele geçirilmesinin Irak Anayasası ve federal mahkemenin kararlarına aykırı olduğunu belirterek, olayı "tehlikeli bir gelişme" şeklinde değerlendirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin attığı adımlar ve izlediği yanlış politikadan en çok bölgedeki Kürt halkının zarar gördüğü aktarılan açıklamada, kaba kuvvet göstererek emrivaki olayların kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı Mustafa el-Kazımi'nin olaya derhal müdahale etmesi ve Kerkük'ün güvenlik ve istikrarını tehlikeye atan olayların önüne geçmesi istendi.

Ne olmuştu?

Irak Petrol Bakanlığına bağlı Kuzey Petrol Şirketi, IKBY'ye bağlı silahlı güçlerin Kerkük'ün kuzeybatısında bulunan Bay Hasan petrol sahasındaki bazı kuyuları ele geçirdiğini duyurmuştu.

IKBY Hükümet Sözcüsü Çütyar Adil, basına yaptığı açıklamada, bölgesel yönetime bağılı silahlı güçlerin Kerkük'ün Bay Hasan petrol kuyularını ele geçirdiği iddialarını reddetmişti.??

AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

Kerkük, Petrol, IKBY, Irak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title