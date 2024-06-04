Irak'ta Türkmen Okullarının Durumu ve Sorunları Ele Alındı

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen çalıştayda bölgedeki Türkmen okullarının durumu ve sorunları ele alındı.

Türkmen Eğitim Çalıştayı'na, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmen okulları müdürleri ve Türkmen eğitimciler katıldı.

Türkmen Bakan Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil'de Türkmen eğitimi ve okulları ile ilgili 3 ayda bir çalıştay düzenlediklerini ve bugün de Türkmen eğitiminde son durumu ve sorunları ele aldıklarını söyledi.

IKBY'de 15'i Erbil'de olmak üzere toplamda 18 Türkmen okulu bulunduğu belirten Maruf, Erbil'deki okulların daha fazla olması ve bunların da bütün semtler üzerine dağıtımının yapılması gerektiğini vurguladı.

Maruf, "Biz bugün de talep ettik, daha önce de dile getirdik. Türkmen tarihinin eğitim programına dahil edilmesi önemlidir. Türkmen varlığı ve eğitimi önemlidir. Türkmen varlığının en önemli faktörlerinden biri Türkmen eğitimi ve okullarıdır. Türkmen eğitimine destek vermek bizim için milli bir görevdir." ifadelerini kullandı.