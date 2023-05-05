Irak'ta, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Irak'ta yaşayan Türk vatandaşları, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

Irak'ta yaşayan Türk vatandaşları, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

Başkentte bulunan Türk seçmenler, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta oy kullanma işleminin 3 gün süreceğini belirtti. Büyükelçiliğin yanı sıra Basra ve Erbil başkonsolosluklarında da sandık başına gidildiğini aktaran Güney, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yurt dışında seçmenlerin oy kullanma işlemleri için gerekli hukuki zemini oluşturdu. Uzun zamandır da yurt dışındaki vatandaşlarımız oylarını kullanabiliyor ve bu önemli bir imkan." dedi.

Irak'taki seçmenlerin saat 09.00 ila 19.00 saatleri arasında oy kullanabileceğini paylaşan Büyükelçi Güney, "Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut da vatandaşların seçimlere yoğun bir ilgisinin olduğunu belirterek, bu durumdan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Yakut, "Oy kullanmak en temel vatandaşlık görevi. Bütün seçmenlerimizi oy kullanmaya davet ediyoruz. Görev bölgemizde 3 bin 834 kayıtlı seçmenimiz bulunmakta. Irak genelinde ise 5 bin 741 seçmenimiz var. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.