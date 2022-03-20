Irak'ta toplu mezar bulundu
AA - Güncel
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Görüntü Dökümü: Kazı yapılması Cesetlerin çıkarılması ve ambulansa taşınması MUSUL - Irak'ın Ninova vilayetinin merkezi Musul kentindeki El-Rifaii bölgesinde toplu mezar bulundu.
Görüntü Dökümü:
Kazı yapılması
Cesetlerin çıkarılması ve ambulansa taşınması MUSUL - Irak'ın Ninova vilayetinin merkezi Musul kentindeki El-Rifaii bölgesinde toplu mezar bulundu. Toplu mezarda, Musul'u kurtarma operasyonu sırasında hayatını kaybeden terör örgütü DEAŞ mensuplarının aileleri ve DEAŞ'ın öldürdüğü sivillere ait cesetlerin olduğu iddia ediliyor.