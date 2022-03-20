Irak'ta toplu mezar bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak'ta toplu mezar bulundu

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Görüntü Dökümü: Kazı yapılması Cesetlerin çıkarılması ve ambulansa taşınması MUSUL - Irak'ın Ninova vilayetinin merkezi Musul kentindeki El-Rifaii bölgesinde toplu mezar bulundu.

Görüntü Dökümü:

Kazı yapılması

Cesetlerin çıkarılması ve ambulansa taşınması MUSUL - Irak'ın Ninova vilayetinin merkezi Musul kentindeki El-Rifaii bölgesinde toplu mezar bulundu. Toplu mezarda, Musul'u kurtarma operasyonu sırasında hayatını kaybeden terör örgütü DEAŞ mensuplarının aileleri ve DEAŞ'ın öldürdüğü sivillere ait cesetlerin olduğu iddia ediliyor.

Irak'ta toplu mezar bulundu

Irak'ta toplu mezar bulundu

Irak'ta toplu mezar bulundu

AA / Güncel

Musul, DEAŞ, Irak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title