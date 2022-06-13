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Irak'ta Şii lider Sadr'ın yakınından "Sadr, siyasetten çekildi" açıklaması

AA - Haydar Karaalp - Güncel
Irak'ta Şii lider Sadr'ın yakınından 'Sadr, siyasetten çekildi' açıklaması

Irak'ta Sadr Hareketi Politbüro Başkanı Ahmed el-Mutayri, lideri Mukteda es-Sadr'ın "siyasetten çekildiğini" açıkladı.

Irak'ta Sadr Hareketi Politbüro Başkanı Ahmed el-Mutayri, lideri Mukteda es-Sadr'ın "siyasetten çekildiğini" açıkladı.

Şii lidere en yakın isimlerden Mutayri, Sadr Bloku milletvekillerinin istifası sonrası yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Sadr'ın siyasi fedakarlık göstererek siyasetten çekilmesi ve milletvekillerinin koltuklarını rakip siyasi gruplara bırakması kendisini Irak'a kurban verdiği anlamı taşıyor." ifadelerini kullanan Mutayri, bunu "cesur bir hareket" olarak niteledi.

Irak'ta geçen yıl ekimde yapılan genel seçimlerde Sadr'ın grubu, 329 sandalyeli Meclisin birinci partisi olmuştu. Ancak İran'a yakın Şii çatı kuruluş ile Sadr arasında hükümetin kurulması konusunda anlaşmazlıklar yaşanmıştı.

İran destekli rakipleriyle ittifak oluşturmayacağını defalarca dile getiren Sadr, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Meclisteki Sünni çatı kuruluş Egemenlik Koalisyonu ile hükümeti oluşturmak için "Vatanı Kurtarma" isimli üçlü ittifak kurmuştu.

Bu ittifaka karşın hükümet kurma çalışmalarından sonuç alamayan Sadr, dün Meclisteki Sadr Bloku milletvekillerine istifa çağrısında bulunmuş ve karşılık almıştı. Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de 73 vekilin istifasını kabul etmişti.

AA / Haydar Karaalp - Güncel

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