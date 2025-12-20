Haberler

Irak'taki İran yanlısı Şii silahlı gruplar, "silahın devlet elinde toplanması" çağrısı yaptı

Irak'ta İran'a yakın Şii silahlı gruplar, devletin egemenliğinin sağlanabilmesi için silahların yalnızca resmi kurumlar tarafından bulundurulması gerektiğini vurguladı. Çeşitli siyasi liderler, yeni hükümetin bir an önce kurulması ve devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesi gereğine dikkat çekti.

Irak'ta İran'a yakın Şii silahlı gruplar, "yasa dışı silahların devlet elinde toplanması" çağrısında bulundu.

Şii milis güçlerden "İmam Ali Tugayları" lideri Şibl ez-Zeydi, yaptığı açıklamada, kurumsal devlet yapısının güçlendirilmesi, anayasal ve yasal otoritelere saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "devletin birliği ve egemenliğinin, silahın yalnızca resmi kurumların elinde olmasını gerektirdiğini" ifade etti.

Zeydi'nin açıklamasının ardından benzer mesajlar farklı siyasi ve silahlı aktörlerden de geldi.

Ulusal Hikmet Hareketi lideri ve Koordinasyon Çerçevesi üyesi Ammar el-Hekim, silahın devletin elinde olması gerektiğini belirterek, Irak'ta yeni hükümetin bir an önce kurulması çağrısı yaptı.

Hekim, Irak'ta iç çatışmalardan, dış bağımlılıktan, kaostan ve çıkar paylaşımına dayalı siyaset anlayışından uzak; güçlü, adil ve hizmet odaklı bir devlet inşa edebilebileceğini söyledi.

"Devlet bir slogan değildir; silahın yalnızca onun elinde olmasıdır." diyen Hekim, bu yaklaşımın anayasa ve dini mercilerin çağrılarıyla uyumlu olduğunu sözlerine ekledi.

Asayib Ehlilhak lideri Kays el-Hazali de, hareketinin siyasi kanadı olan Sadikun tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, silahın devletin elinde toplanmasına ve hükümetin bu yöndeki taleplerinin uygulanmasına destek verdiğini kaydetti.

Çağrıya destek veren Ensarullah el-Evfiya adlı milis grubun lideri Haydar el-Garravi, yaptığı paylaşımda, geniş siyasi temsilin devleti yönetmek için meşru bir yetki olduğunu belirterek, bunun tüm taraflara "devlet mantığına geçme" sorumluluğu yüklediğini ifade etti.

Garravi, tam devlet egemenliği ve silahın başta başkomutan olmak üzere savunma ve içişleri bakanlıkları, Haşdi Şabi ve tüm güvenlik kurumları bünyesinde toplanmasının, güvenlik kararlarında birlik ve devletin otoritesinin sağlanması açısından öncelik olduğunu vurguladı.

ABD yönetimi Irak'ta İran destekli milis yapıların elindeki silahların devlet tekeline geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
