Irak'ta Sadr yanlısı 8 kişi öldü, 100'ü aşkın kişi yaralandı Güncel Haberler Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basması sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100'ü aşkın eylemcinin yaralandığı belirtildi. Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basması sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100'ü aşkın eylemcinin yaralandığı belirtildi. Sadr Hareketi'ne bağlı haber kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre, bugünkü olaylarda askerlerin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100'ün üzerinde kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralılardan bazılarının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi. Irak resmi makamlarından ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Güncel Kaynak: AA / Haydar Karaalp Bağdat Irak Güncel Haberler

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