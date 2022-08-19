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Irak'ta Sadr yanlıları cuma namazını bu hafta da Yeşil Bölge'de kıldı

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Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine binlerce kişi cuma namazını başkent Bağdat'taki hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'nin önünde eda etti.

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine binlerce kişi cuma namazını başkent Bağdat'taki hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'nin önünde eda etti.

Sadr'ın yaptığı çağrının ardından Yeşil Bölge çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Hükümet Bağdat Irak Güncel Haberler

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