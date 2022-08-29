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Irak'ta Sadr siyasetten tamamen çekildi (2)

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Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın siyasetten tamamen çekildiğini duyurmasının ardından, başkent Bağdat'taki yeşil bölgede oturma eylemindeki Sadr yanlıları hükümet binalarını basmaya çalıştı.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın siyasetten tamamen çekildiğini duyurmasının ardından, başkent Bağdat'taki yeşil bölgede oturma eylemindeki Sadr yanlıları hükümet binalarını basmaya çalıştı.

Kaynak: AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel

Hükümet Bağdat Irak Güncel Haberler

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