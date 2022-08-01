Irak'ta Sadr destekçileri, Yeşil Bölge'deki eylemini sürdürüyor
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'de bulunan Sadr Hareketi'ne bağlı kişiler, Meclis binasındaki oturma eylemlerine üçüncü gününde devam ediyor.
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'de bulunan Sadr Hareketi'ne bağlı kişiler, Meclis binasındaki oturma eylemlerine üçüncü gününde devam ediyor.
AA / Ahmed İbrahim - Güncel