Irak'ta Sadr destekçileri, Yeşil Bölge'deki eylemini sürdürüyor - Haberler

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Irak'ta Sadr destekçileri, Yeşil Bölge'deki eylemini sürdürüyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'de bulunan Sadr Hareketi'ne bağlı kişiler, Meclis binasındaki oturma eylemlerine üçüncü gününde devam ediyor.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'de bulunan Sadr Hareketi'ne bağlı kişiler, Meclis binasındaki oturma eylemlerine üçüncü gününde devam ediyor.

AA / Ahmed İbrahim - Güncel

Hükümet Bağdat Irak Güncel Haberler

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