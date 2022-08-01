Irak'ta Sadr destekçileri, Yeşil Bölge'deki eylemini sürdürüyor Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'de bulunan Sadr Hareketi'ne bağlı kişiler, Meclis binasındaki oturma eylemlerine üçüncü gününde devam ediyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'de bulunan Sadr Hareketi'ne bağlı kişiler, Meclis binasındaki oturma eylemlerine üçüncü gününde devam ediyor. Güncel AA / Ahmed İbrahim Hükümet Bağdat Irak Güncel Haberler

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