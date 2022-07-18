Irak'ta Sadr'dan Maliki'ye "siyasetten uzak durması" ya da "yargıya teslim olması" tavsiyesi - Haberler

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Irak'ta Sadr'dan Maliki'ye "siyasetten uzak durması" ya da "yargıya teslim olması" tavsiyesi

AA - Yakoota Al Ahmad - Güncel
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Irak'ta Sadr'dan Maliki'ye 'siyasetten uzak durması' ya da 'yargıya teslim olması' tavsiyesi

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, eski Başbakan Nuri el-Maliki'ye "siyasi işlerden uzak durması" ya da "yargıya teslim olması" tavsiyesinde bulundu.

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, eski Başbakan Nuri el-Maliki'ye "siyasi işlerden uzak durması" ya da "yargıya teslim olması" tavsiyesinde bulundu.

Sadr, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Maliki liderliğindeki Dava Partisinin "Iraklıları öldürme" ve "İsrail için çalışma" yönündeki suçlamalarına cevap verdi.

"(Maliki'ye) Siyasi işlerden el çekmesini ya da yolsuzluk yapıp kendisine sığınanlarla birlikte yargıya teslim olmasını tavsiye ediyorum." ifadesini kullanan Sadr, "Sadr ailesine bağlı Dava Partisinin" böyle suçlamalar yöneltmesinden şaşkınlık duyduğunu aktardı.

Sadr, Dava Partisi ile müttefik tüm siyasi oluşumlara ve Maliki aşiretinin önde gelen isimlerine bu suçlamaları ortak bir şekilde kınama çağrısı yaptı.

Yurt dışında yaşayan Iraklı aktivist Ali Fadıl, Twitter hesabından Nuri el-Maliki'yle ilişkilendirilen ve Sadr için "hırsız ve katil" ifadelerinin kullanıldığı ses kayıtları yayımlamıştı.

Maliki ise söz konusu kayıtların sahte olduğu yönünde açıklama yapmıştı.

Ali Fadıl, "Maliki ile diğerleri arasında bir saatlik bir görüşme" olduğunu belirttiği kaydın, nasıl elde edildiğini veya kaynağını açıklamamıştı.

Birbirlerini "düşman" olarak gören iki Şii lider arasında siyasi gelişmeler nedeniyle anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Irak'ta genel seçimlerin üzerinden 9 ay geçse de Şii-Şii anlaşmazlığı yüzünden henüz yeni bir hükumet kurulamadı. Yasalara göre, Meclis önce cumhurbaşkanını seçecek ve bunun için de 329 sandalyeli Mecliste 220 vekilin oyu gerekli. Seçilecek cumhurbaşkanı da Şiilerin başbakan adayına hükumeti kurma görevini verecek.

Sadr, geçen ay siyasetten çekilme kararı almış ve 73 vekilini Meclisten istifa ettirmişti. Irak'ta Şii liderin çekilmesi sonrası hükümet kurma müzakerelerini İran destekli rakipleri Şii siyasi çatı kuruluşu Koordinasyon Çerçevesi yürütüyor. Bu çatı kuruluşta Maliki koalisyonunun yanı sıra Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu ile Şii milis yapıların siyasi uzantıları bulunuyor.

AA / Yakoota Al Ahmad - Güncel

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