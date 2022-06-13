Irak'ta Sadr'a bağlı milletvekilleri istifa etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak'ta Sadr'a bağlı milletvekilleri istifa etti

AA - Haydar Karaalp - Güncel
Irak'ta Sadr'a bağlı milletvekilleri istifa etti

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu milletvekilleri, Sadr'ın çağrısı üzerine istifa etti.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu milletvekilleri, Sadr'ın çağrısı üzerine istifa etti.

Sadr'a bağlı sosyal medya hesaplarından yayınlanan kısa bir görüntüde, Sadr Bloku Meclis Grup Başkanı Hasan Azari, sayıları 75 olan milletvekillerinin istifa dilekçelerini Meclis Başkanı Halbusi'ye sunduğu ve Halbusi'nin de istifa dilekçelerini onaylayarak imzaladığı görüldü.

Şii siyasi ve dini lider Sadr, kendisine bağlı Sadr Bloku vekillerinin meclisten istifa etmelerini istemişti.

Mukteda Sadr, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Meclisteki Sünni çatı kuruluş Egemenlik Koalisyonu ile hükümeti oluşturmak için üçlü ittifak kurmuştu.

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerde Sadr'ın grubu 329 sandalyeli Meclisin birinci partisi olmuştu. Ancak İran'a yakın Şii çatı kuruluş ile Sadr arasında hükümetin kurulması konusundaki anlaşmazlıklar sürüyor.

Yaşanan Şii-Şii anlaşmazlığı ülkede siyasi tıkanıklığa ve yeni hükümetin kurulamamasına neden oluyor.

AA / Haydar Karaalp - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title