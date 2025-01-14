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Irak'ta PKK/YPG'lilere Pasaport Verilmesi İddiası Tepki Çekti

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Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Erşat Salihi, PKK/YPG'lilere Irak kimliği ve pasaportu verilmesi iddialarını tehlikeli buldu. İddiaların araştırılması için Başbakan'a yazı yazdığını duyurdu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili ve Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK/ Ypg'lilere Irak kimliği ve pasaportu verilmesi iddialarının tehlikeli bir adım olduğunu, bunun için Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye yazı yazdığını söyledi.

Salihi, terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye'deki elebaşı Mazlum Abdi (Kobani) kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve terör örgütü PKK/ Ypg'lilere Irak vatandaşlığı ve pasaportu verilmesi iddialarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ITC Milletvekili Salihi, "Aldığımız bilgilere göre, teröristlere Kerkük nüfus dairesinden sahte kimlikler çıkarılıp bunun üzerine onlara Süleymaniye nüfus dairesinden pasaport verilmiş. Süleymaniye nüfusu Bağdat merkezi yönetimine bağlıdır ve Bağdat bu işin perde arkasını açıklamak zorundadır. Elde belgeler var. Bunlar doğru mudur değil midir? Sahte ise bile, sahte kimlik üzerinden pasaportların çıkarılması büyük bir suçtur. Bunu hangi taraf yapmışsa onlardan hesap sorulması lazım." dedi.

"Irak Meclisi içerisinde maalesef PKK'lı milletvekili bile oldu"

Mevzunun Türkmenler için de tehlike arz ettiğini söyleyen Salihi, terör örgütü üyelerini Süleymaniye üzerinden Kerkük çevresine yerleştirme planı olduğunu belirtti.

Salihi, konunun perde arkasının ortaya çıkması için Başbakana ve İçişleri Bakanlığına yazı yazdığını aktardı.

"Terör örgütleri (PKK ve YPG) Irak'ta siyasetin içine nüfuz etme noktasına geldi." diyen Salihi, şunları kaydetti:

"Elimdeki belgelere göre Irak Meclisi içerisinde maalesef PKK'lı milletvekili bile oldu. Halbuki, Irak Meclisine giren kişilerin Irak hükümeti tarafından incelenmesi gerekiyor. Uyuşturucu anlamında da Süleymaniye, Kerkük, Kifri, Kalar, Hanekin, Çemçamal ve İran tarafına giden bir hat var. Bunlar bizim için de tehlikeli bir durumdur. Son aylarda Mahmur Kampı'ndan Kerkük'e onlarca terör örgütü mensubunun giriş yaptığını Irak hükümeti tespit etti. Bunlar diğer bölgelere gitmek için Kerkük'ü geçiş güzergahı olarak kullanıyor. Maalesef Irak hükümeti bunları mülteciler kanununa göre siyasi mülteci kabul ediyor ama mülteci terörde çalışmamalı ve ve mültecinin silahlı olmaması lazım. Ama bunlar (PKK'lılar) Kerkük'teki birkaç patlamada yer aldılar ve bunu kendi itiraflarıyla ortaya koydular. Ben, Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olarak bir teröristle görüştüm ve açık bir şekilde hangi tarafça yönlendirildiğini itiraf ediyor hatta bunun arkasında Irak'tan siyasi taraflardan da var. "

Irak medyasında, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki elebaşı Mazlum Abdi (Kobani) kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve terör örgütü PKK/YPG'lilere Irak vatandaşlığı ve pasaportu verildiği iddia edilmiş ve bu yönde belgeler yayınlanmıştı.

Irak hükümetinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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