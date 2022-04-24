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Irak'ta Paskalya ayini düzenlendi

AA - Ismael Adnan - Güncel
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Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Irak'ın Musul kentindeki Mar Thoma Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Irak'ın Musul kentindeki Mar Thoma Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

AA / Ismael Adnan - Güncel

Paskalya, Musul, Irak, Güncel, Haberler

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