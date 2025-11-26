Haberler

Irak'ta Nüfus Sayımı Sonuçları Açıklandı: Genç Nüfus Oranı Yüksek

Güncelleme:
Irak Başbakan Yardımcısı Muhammed Temim, ülkedeki nüfusun 46 milyon olduğunu, 0-14 yaş grubundaki bireylerin sayısının 16 milyondan fazla olduğunu açıkladı. Temim, bu sayımın geleneksel yöntemlerle yapılan son sayım olabileceğini belirtti ve Irak'ın genç nüfus yapısını vurguladı.

Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Temim, ülkedeki 46 milyon nüfusun 16 milyondan fazlasını 0–14 yaş grubundaki bireylerin oluşturduğunu söyledi.

Temim, başkent Bağdat'ta bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl yapılan nüfus sayımına ilişkin detayları paylaştı.

Ülkede en son 37 yıl önce nüfus sayımı yapıldığını belirten Temim, "Belki de bu sayım geleneksel yöntemlerle yapılan son sayım olacaktır. Bundan sonraki sayımlar kayıt sistemine dayalı şekilde yapılacaktır." dedi.

Temim, sayımın yapıldığı anda ülkede yaşayan Iraklı nüfusun 46 milyon 118 bin 793, yabancı nüfusun ise 340 bin 131 olduğunu, toplam hane sayısının ise 8 milyon 54 bin 385 olarak kaydedildiğini aktardı.

Ülke nüfusunun 23 milyon 161 bininin yani yüzde 50,2'sinin erkek, 22 milyon 957 bininin yani yüzde 49,8'inin kadın olduğunu belirten Temim, "Erkeklerin başkanlık ettiği hane sayısı 7 milyonun üzerindeyken, kadınların başkanlık ettiği hane sayısı 910 binin üzerinde." dedi.

Bazı güney vilayetlerinde bir hanedeki nüfusun batı ve kuzey vilayetlerinden daha yüksek olduğunu kaydeden Temim, ülke genelinde nüfus artış oranının ise yüzde 2,5 olarak kaydedildiğini ifade etti.

0–14 yaş grubundaki bireylerin sayısının 16 milyon 555 bin olduğunu aktaran Temim, bunun ülke nüfusunun yüzde 35,9'unu oluşturduğunu ve Irak toplumunun ne kadar genç olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Temim, 15–64 yaş çalışma çağındaki bireylerin sayısının ise 27 milyon 875 bin olup bunun nüfusun yüzde 60,4'üne karşılık geldiğini, 65 yaş ve üzerindekilerin sayısının da 1 milyon 688 bin olup nüfusun yüzde 3,6'sını oluşturduğunu belirtti.

Irak'ta 20 Kasım 2024'te genel nüfus sayımı yapılmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
