Irak'ta Milletvekilinin Eşi Trafik Polisine Terlikle Saldırdı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir milletvekilinin eşi, hatalı park nedeniyle trafik cezası kesilmesi üzerine trafik polisine terlikle saldırdı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Irak'ta hatalı park nedeniyle ceza kesilen milletvekilinin eşi, trafik polisine terlikle saldırdı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Nuri Maliki liderliğindeki Hukuk Devleti Koalisyonu Milletvekili Baha el-Nuri'nin eşine hatalı park nedeniyle trafik cezası kesildi. Milletvekilinin eşi, kesilen ceza nedeniyle yanındaki arkadaşı ile trafik polisi ile tartışmaya girerken, trafik polisini görevden aldırmakla tehdit etti. Hızını almayan milletvekili eşi, daha sonra ayağındaki terliği çıkararak arkadaşıyla birlikte trafik polisine vurmaya başladı. Çevredeki güvenlik kamerası tarafından polise saldırı anları kayıt altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hukuk Devleti Koalisyonu tarafından yapılan açıklamada, Milletvekili el-Nuri'nin görevden alındığı ve partiden ihraç edileceği aktarıldı. Açıklamada ayrıca görevini yerine getiren trafik polisine teşekkür edildi. - ERBİL