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Irak'ta Meclis Başkanı'nın istifası milletvekilleri tarafından kabul edilmedi

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Irak'ta Meclis Başkanı'nın istifası milletvekilleri tarafından kabul edilmedi

Irak Meclisinde yapılan oylamada Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin istifası oy çokluğuyla reddedildi.

Irak Meclisinde yapılan oylamada Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin istifası oy çokluğuyla reddedildi.

325 sandalyeli Irak Meclisinde Halbusi'nin istifasının oylamaya sunulduğu oturuma 235 vekil katıldı.

Oylamada sonucu Halbusi'nin istifası oy çokluğuyla reddedildi. Genel Kurulda hazır bulunan milletvekillerinden sadece 13'ü Halbusi'nin istifasına "evet" oyu kullandı.

İran destekli Şii gruplar, vekillerine Halbusi'nin istifasını kabul etmeme talimatı vermişti.

Halbusi'nin lideri olduğu Sünni Egemenlik Koalisyonu da Meclis Başkanı'nın istifasını kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel

Meclis Başkanı Irak Güncel Haberler

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