Irak'ta Maliye Bakanlığı, vekaleten Türkmen Bakan'da Güncel Haberler Irak'ta Türkmen Devlet Bakanı Hiyam Köprülü, Maliye Bakanlığı görevini de vekaleten yürütecek. Irak'ta Türkmen Devlet Bakanı Hiyam Köprülü, Maliye Bakanlığı görevini de vekaleten yürütecek. AA muhabirine konuşan Meclis İşleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Köprülü, Maliye Bakanlığı'nı Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından vekaleten kendisine verildiğini söyledi. Köprülü, bu hafta içerisinde bakanlığa giderek görevine başlayacağını ifade etti. Eski Maliye Bakanı Ali Allavi, ağustos ayında görevinden istifa etmişti. Söz konusu bakanlık, şimdiye kadar Petrol Bakanı İhsan Abduccebar tarafından vekaleten yürütülmüştü. Kaynak: AA / Güncel Maliye Bakanlığı Irak Güncel Haberler

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