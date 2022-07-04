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Irak'ta Maliki yeniden başbakanlığa aday

AA - Haydar Karaalp - Güncel
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Irak'ta Maliki yeniden başbakanlığa aday

Irak'ta eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu, başbakan adaylarının Maliki olduğunu açıkladı.

Irak'ta eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu, başbakan adaylarının Maliki olduğunu açıkladı.

Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili Muhammed es-Sayhud, yerel medyaya yaptığı açıklamada, dün koalisyon olarak Maliki liderliğinde bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sayhud, toplantıda, kurulması beklenen yeni hükümetin başbakanı olarak Maliki'yi aday gösterme kararı aldıklarını aktardı.

Maliki de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelecek hükümet, tüm Iraklılar için hizmet odaklı bir hükümet olma mesajı vermeli, seçimlere katılan katılmayan, seçim sonrası siyasette kalan veya çekilen hiç kimseyi dışlamamalı, siyaset dışına atmamalı." ifadelerini kullandı.

Maliki'nin bu açıklamayla seçimlerden birinci çıkan ancak sonrasında istediği hükumeti kuramadığı için siyasetten çekilen Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a işaret ettiği belirtiliyor.

Irak'ta 2003 sonrası iki dönem başbakanlık yapan ve mezhepçi politikalarıyla bilinen Maliki'nin başbakanlığının son aylarında terör örgütü DEAŞ ülkenin üçte birini ele geçirmişti.

Irak'ta hükümet kurma çalışmaları

Irak'ta genel seçimlerin üzerinden 9 ay geçse de Şii-Şii anlaşmazlığı yüzünden henüz yeni bir hükumet kurulamadı. Yasalara göre, Meclis önce cumhurbaşkanını seçecek ve bunun için de 329 sandalyeli Mecliste 220 vekilin oyu gerekli. Seçilecek cumhurbaşkanı da Şiilerin başbakan adayına hükumeti kurma görevini verecek.

Sadr, geçen ay siyasetten çekilme kararı almış ve 73 vekilini Meclisten istifa ettirmişti. Irak'ta Şii liderin çekilmesi sonrası hükümet kurma müzakerelerini İran destekli rakipleri Şii siyasi çatı kuruluşu Koordinasyon Çerçevesi yürütüyor. Bu çatı kuruluşta Maliki koalisyonunun yanı sıra Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu ile Şii milis yapıların siyasi uzantıları bulunuyor.

AA / Haydar Karaalp - Güncel

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