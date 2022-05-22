Irak'ta kum fırtınası nedeniyle yarın resmi tatil ilan edildi - Haberler

Irak hükümeti, akşam saatlerinde başlayan ve ülkeyi iki gün esir alacak kum fırtınası dolayısıyla yarını resmi tatil ilan etti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin talimatı üzerine iki gün sürecek ve tüm ülkeyi etkileyecek kum fırtınası nedeniyle yarın tüm devlet daireleri ve okullarda resmi tatil ilan edildi.

Sağlık ve güvenlik hizmeti veren kurumlar ise tatil dışında tutuldu.

Irak Ulaştırma Bakanlığı, kum fırtınasından dolayı tüm ülke havalimanlarındaki uçuşların askıya alındığı duyurdu. Eğitim Bakanlığı ise okullardaki sınavların salı gününe ertelendiğini açıkladı.

Akşam saatlerinden itibaren başlayan fırtınadan ötürü görüş mesafesinin 1 kilometrenin altına düşeceği ifade ediliyor.

Iraklı ilgili birimler, boğulma riski yaşanacağı için vatandaşları evden dışarı çıkmamaya çağırdı.