Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildiBağdat'ta resmi tatil - Haberler

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Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildiBağdat'ta resmi tatil

İhlas Haber Ajansı - Abdulkadir Hacıoğlu - Güncel
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- Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildi Bağdat'ta resmi tatil Irak'ı dün etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef'te uçuşlar askıya alınırken, başkent Bağdat'ta resmi tatil ilan edildi.

- Irak'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildi

Bağdat'ta resmi tatil

ERBİL - Irak'ı dün etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef'te uçuşlar askıya alınırken, başkent Bağdat'ta resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta sık sık meydana gelen kum fırtınası dün akşam saatleri itibariyle başta Bağdat ve Necef kentleri olmak üzere ülke genelinde etkisini gösterdi. Görüş mesafesini etkileyen kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef havalimanlarında uçuşlar askıya alınırken, Irak Eğitim Bakanlığı Bağdat'ta okulların tatil edildiğini duyurdu.

Irak'ta geçtiğimiz Nisan ayında 5 defa meydana gelen kum fırtınası nedeniyle, 2 kez Uluslararası Bağdat Havalimanı ile Uluslararası Necef Havalimanı'nda uçuşlar askıya alınmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu - Güncel

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