Irak'ta kum fırtınası nedeniyle Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı - Haberler

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Irak'ta kum fırtınası nedeniyle Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı

İhlas Haber Ajansı - Abdulkadir Hacıoğlu - Güncel
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- Irak'ta kum fırtınası nedeniyle Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı.

- Irak'ta kum fırtınası nedeniyle Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı

ERBİL - Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı.

Irak'ta nisan ayının başından bu yana etkili olan kum fırtınası başkent Bağdat ile ülkenin güneyini etkisi altına aldı. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinin ardından Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı. Uluslararası Bağdat Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, uçuşların hava koşullarının düzelmesinin ardından yeniden başlayacağı duyuruldu.

Kum fırtınası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti

Irak'ta geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan kum fırtınasında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 717 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Başkent Erbil'de de uçuşlar iptal edilmiş ve Meteoroloji uzmanlarının hava durumu tahminleri yapmasına yasak getirilmişti.

(SK-ABA-ÖZ-D)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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