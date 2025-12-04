Haberler

Irak, Kalkınma Yolu Projesi'nin "birinci etabını" açtı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Basra'da Kalkınma Yolu Projesi'nin birinci etabının açılışını gerçekleştirdi. Proje, bölgesel ticaretin canlanmasını ve Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlenmesini hedefliyor.

Irak'ta Kalkınma Yolu Projesi'nin "birinci etabının" açıldığı bildirildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Basra'da Büyük Fav Limanı ile uluslararası otoyol arasında yer alan 63 kilometre uzunluğundaki Kalkınma Yolu'nun birinci etabını hizmete açtığı belirtildi.

Basra Körfezi'ndeki Büyük Faw Limanı'ndan başlayıp Irak'ın kuzeyine doğru devam ederek Türkiye'ye ulaşacak Kalkınma Yolu Projesi'nin 1200 kilometre uzunluğunda demir yolu ve kara yolu altyapısını içermesi planlanıyor.

Asya'yı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı hedefleyen proje, entegre bir ulaşım koridoru özelliği taşıyor. Bu projeyle bölgesel ticaretin canlandırılması, lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik işbirliğinin yeni bir seviyeye taşınması bekleniyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
