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Irak'ta Kadir Gecesi

AA - Güncel
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Musul'da Muhammed el-Emin Camisi'nden detaylar Namaz kılınması ve duaların edilmesi MUSUL - Irak'ın Musul kentindeki vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Muhammed el-Emin Camisi'ne akın etti.

Musul'da Muhammed el-Emin Camisi'nden detaylar

Namaz kılınması ve duaların edilmesi MUSUL - Irak'ın Musul kentindeki vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Muhammed el-Emin Camisi'ne akın etti. Camiyi dolduran binlerce kişi, burada namaz kılıp dua etti.

AA / Güncel

Kadir Gecesi, Musul, Namaz, Irak, Güncel, Haberler

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