Irak'ta Kadir Gecesi
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Musul'da Muhammed el-Emin Camisi'nden detaylar Namaz kılınması ve duaların edilmesi MUSUL - Irak'ın Musul kentindeki vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Muhammed el-Emin Camisi'ne akın etti.
Musul'da Muhammed el-Emin Camisi'nden detaylar
Namaz kılınması ve duaların edilmesi MUSUL - Irak'ın Musul kentindeki vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Muhammed el-Emin Camisi'ne akın etti. Camiyi dolduran binlerce kişi, burada namaz kılıp dua etti.
AA / Güncel