Irak'ta Kadir Gecesi

Musul'da Muhammed el-Emin Camisi'nden detaylar

Namaz kılınması ve duaların edilmesi MUSUL - Irak'ın Musul kentindeki vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Muhammed el-Emin Camisi'ne akın etti. Camiyi dolduran binlerce kişi, burada namaz kılıp dua etti.

AA / Güncel