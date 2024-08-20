Üye Girişi
Haberler

Irak'ta İsrail'in Gazze saldırılarına dikkat çeken resim sergisi düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen resim sergisinde, ilköğretim öğrencileri İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına dikkat çeken çizimler yaptı. Sergi, Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından organize edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde bir grup ilköğretim öğrencisi İsrail'in 10 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki insani dramı çizimlerine yansıttı.

Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından düzenlenen resim sergisini organize eden ressam Nursel Kuşçuzade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide yaz resim kursuna katılan öğrencilerin yaptığı resimlere yer verdiklerini söyledi.

Kuşçuzade, öğrencilerin çizimlerinde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insanlık dışı saldırılını tasvir etmeye çalıştığını aktardı.

Öğrencilerin, Gazze'deki çocuklara da mesaj vermek istediğini vurgulayan Kuşçuzade,

"Bu sergideki amaç Gazzeli çocukların yanında oluğumuzu, yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek. Silahların değil de paletlerin, boyanın gücünü kullanarak kendimizi ifade edebilmek." dedi.

Ressam Fatıma el-Ubeydi ise çocukların çizdikleri resimlerle vermiş oldukları mesaja hayran kaldığını dile getirdi.

Minik parmaklarla büyük ve anlamlı bir işin yapıldığını vurgulayan Ubeydi, bu çocukları yetiştiren aileleri ve öğretmenleri tebrik ettiğini söyledi.

Sergide resmi bulunan öğrencilerden Cihan Edhem, Gazze'de enkaz altında kalan bir adamın dışarıda bulunan eliyle Filistin bayrağını dalgalandırdığı anı resmettiğini anlattı.

Kerküklü öğrenci Mine Kazım ise Gazzeli çocukların yaşadıklarını resmetmeye çalıştığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Kerkük İsrail Gazze Irak Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title