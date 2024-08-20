Irak'ta İsrail'in Gazze saldırılarına dikkat çeken resim sergisi düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde bir grup ilköğretim öğrencisi İsrail'in 10 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki insani dramı çizimlerine yansıttı.

Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından düzenlenen resim sergisini organize eden ressam Nursel Kuşçuzade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide yaz resim kursuna katılan öğrencilerin yaptığı resimlere yer verdiklerini söyledi.

Kuşçuzade, öğrencilerin çizimlerinde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insanlık dışı saldırılını tasvir etmeye çalıştığını aktardı.

Öğrencilerin, Gazze'deki çocuklara da mesaj vermek istediğini vurgulayan Kuşçuzade,

"Bu sergideki amaç Gazzeli çocukların yanında oluğumuzu, yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek. Silahların değil de paletlerin, boyanın gücünü kullanarak kendimizi ifade edebilmek." dedi.

Ressam Fatıma el-Ubeydi ise çocukların çizdikleri resimlerle vermiş oldukları mesaja hayran kaldığını dile getirdi.

Minik parmaklarla büyük ve anlamlı bir işin yapıldığını vurgulayan Ubeydi, bu çocukları yetiştiren aileleri ve öğretmenleri tebrik ettiğini söyledi.

Sergide resmi bulunan öğrencilerden Cihan Edhem, Gazze'de enkaz altında kalan bir adamın dışarıda bulunan eliyle Filistin bayrağını dalgalandırdığı anı resmettiğini anlattı.

Kerküklü öğrenci Mine Kazım ise Gazzeli çocukların yaşadıklarını resmetmeye çalıştığını dile getirdi.